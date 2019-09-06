نجمة “علاقات معقدة” التركية تتحوّل إلى رجل

متابعة بتجــــــــــــرد: خضعت الممثلة التركيّة ايبيك ايسين لعملية تحوّل جنسي من أنثى إلى ذكر وأطلّت بشكلها الجديد فشكّلت صدمة لدى الجمهور.

وفي التفاصيل، فقد اشتهرت ايبيك ايسين في مسلسل “علاقات معقدة” وغابت لعامين عن الأعمال التلفزيونية خضعت خلالها لعدّة عمليات تحوّل قبل الإعلان عن الخبر.

واختارت ايبيك ايسين اسماً جديداً لها وهو أطلس كاران فتحوّلت إلى حديث الشارع التركي في الساعات الماضية.