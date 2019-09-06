متابعة بتجــــــــــــرد: خضعت الممثلة التركيّة ايبيك ايسين لعملية تحوّل جنسي من أنثى إلى ذكر وأطلّت بشكلها الجديد فشكّلت صدمة لدى الجمهور.
وفي التفاصيل، فقد اشتهرت ايبيك ايسين في مسلسل “علاقات معقدة” وغابت لعامين عن الأعمال التلفزيونية خضعت خلالها لعدّة عمليات تحوّل قبل الإعلان عن الخبر.
واختارت ايبيك ايسين اسماً جديداً لها وهو أطلس كاران فتحوّلت إلى حديث الشارع التركي في الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة “علاقات معقدة” التركية تتحوّل إلى رجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.