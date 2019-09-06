وفاة نجل أسطورة البرازيل “كافو” أثناء مباراة كرة القدم

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متابعة بتجــــــــــــرد: فقد أسطورة كرة القدم البرازيلية “كافو” ابنه عن عمر 30 عاماً نتيجة سكتة قلبية أصابته أثناء ممارسة رياضة والده المفضّلة مع أصدقائه يوم أمس الأربعاء.
وفي التفاصيل، شعر الشاب دانيلو فيليشيانو دي مورايس بعدم ارتياح بعد 10 دقائق فقط على لعب كرة القدم مع أصدقائه في منزل والده بساو باولو، وتمّ نقله سريعاً إلى مستشفى ألبرت آينشتاين في المدينة حيث توفي فوراً على الرغم من جهود الأطباء.
وأكّد صديق كافو وزميله السابق باولو سيرجيو الخبر الحزين. يُذكر أنّ دانيلو هو الابن البكر لكافو (49 عاماً)، المدافع السابق للمنتخب البرازيلي والذي قاد منتخبه للفوز بكأس العالم في عامي 1994 و2002.
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