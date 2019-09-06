نيكي ميناج تفاجئ الجمهور بخبر اعتزالها الفن

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فاجأت الجمهور بإعلانها خبر اعتزالها الفن من أجل عائلتها.
وقد غرّدت نيكي ميناج على حسابها على تويتر معلنة الخبر قائلة: “لقد قررت الاعتزال من أجل عائلتي.. أعلم أنكم سعداء الآن.. إلى المعجبين بي حافظوا على إعادة أعمالي، افعلوا ذلك حتى موتي”.
إشارة الى أن نيكي ميناج كانت قد أعلنت عبر برنامج “Queen Radio” أنها وحبيبها كينيث بيري يستعدان للزواج.
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