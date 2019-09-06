إحالة محمد رمضان للتحقيق بسبب “تجاوازته” في حفله الأخير

متابعة بتجــــــــــرد: أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الفنان محمد رمضان للتحقيق، على خلفية “خروقات وتجاوزات” قام بها في حفله الأخير بالساحل الشمالي.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الفنان هاني شاكر قدّم الشكوى بصفته نقيبًا للموسيقيين ضدّ محمد رمضان لدى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري عصام فرج.
وتَذكر الشكوى أن محمد رمضان قام بخروقات في حفله الأخير، وتطالب “باتخاذ قرار صارم ضده بعد إثارة الرأي العام ضد النقابة ومجلس إدارتها”، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للإعلام إلى استدعاء محمد رمضان للتحقيق معه.
أما الخروقات والتجاوزات يعنى بها ظهوره في حفله الأخير شبه عارٍ، إضافة إلى ظهوره بأزياء وإطلالات وصفت بالغريبة.
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