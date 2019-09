نيكي ميناج.. من أحياء ترينيداد إلى قمة الراب والهيب هوب

في أواخر عام 1982، ولدت الطفلة أونيكا في حي سانت جيمس أحد أحياء "بورت أوف سبين" عاصمة ترينيداد وتوباجو، وبعد أكثر من 30 عاما، أصبحت واحدة من أشهر مغنيات الراب في الولايات المتحدة والعالم.



المطربة الأمريكية نيكي ميناج بلغت قمّة الشهرة خلال فترة قصيرة، حيث تمكنت من إثبات نفسها في العديد من الأنواع الموسيقية المختلفة مثل الراب والهيب هوب، كما أنها مضيفة برامج مميزة، بالإضافة إلى كونها أيقونة في دعم المرأة.





ظهر شغفها بالموسيقى في عمر مبكر، وفي المدرسة المتوسطة عزفت نيكي على الكلارينيت، قبل أن تنال القبول في ثانوية LaGuardia المدرسة المختصة بالفنون.





في 2010، أصدرت نيكي ميناج أول ألبوم لها بعنوان "بينك فرايداي" وقدّم هذا الألبوم الأغنية المنفردة المميزة Your Love التي بلغت المركز الـ14 في تصنيف بيلبورد ضمن أفضل 100 أغنية، والمرتبة 1 في تصنيف بيلبورد لأفضل أغاني الراب. كما حصلت أغنية أخرى لها ضمن الألبوم على المرتبة 3 في تصنيف بيلبورد ضمن أفضل 100 أغنية.





ونالت 8 شهادات بلاتينيوم (أي أن المبيعات تجاوزت 8 ملايين في الولايات المتحدة)، عن الألبوم نفسه، كما أدت أغنية Give Me All Your Luvin بالاشتراك مع مادونا ومغني الراب M.I.A في عرض استراحة مباراة Super Bowl عام 2012.





ساهم صوت نيكي ميناج القوي في زيادة شهرتها، وشاركت الكثير من المغنين ألبوماتهم، وهي تعرف بجرأتها من خلال ظهورها في أزياء صاخبة وغريبة إلى جانب المكياج ذي الألوان البراقة والزاهية، وقصات الشعر شديدة الغرابة، والأزياء غير التقليدية.





وفي أقل من 10 سنوات انتقلت ميناج إلى فئة أكثر مشاهير التواصل متابعة، وساعدتها في ذلك أرقامها المميزة في قوائم التصنيفات.





وفي 2012 أطلقت نيكي ميناج ألبومها الجديد Pink Friday: Roman Reloaded، كما شاركت بأفلام "العصر الجليدي 4" (Ice Age: Continental Drift)، فضلا عن كونها حكما في البرنامج التلفزيوني American Idol، كما بدأت التمثيل في أول ظهور لها من خلال فيلم The Other Women مع كاميرون دياز.





في 2014 أصدرت ألبومها الثالث The Pinkprint وحققت أغنية "أناكوندا Anaconda" المركز الثاني في تصنيفات بيلبورد لأفضل 100 أغنية.





من أشهر إنجازات نيكي ميناج أنها أول مغنية لديها 7 أغانٍ ضمن تصنيف بيلبورد لأفضل 100 أغنية. وهي تعتبر مغني الراب الأكثر متابعة على تويتر، وصنفت في المركز الرابع ضمن أكثر الموسيقيين نشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بيلبورد عام 2011.





وفي عام 2016، جاءت المغنية الشهيرة ضمن قائمة مجلة تايم لأبرز 100 شخصية مؤثرة في العالم.





وفاجأت نيكي ميناج، الجمعة، جمهورها بإعلانها الاعتزال، قائلة إنها تريد التركيز على "تكوين أسرة"، كما أنها تخطط للزواج من خطيبها كينيث بيتي.

وفي أغسطس/آب، غيرت اسمها على تويتر إلى السيدة بيتي، لكنها لم تذكر إذا كانت قد تزوجت.