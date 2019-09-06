مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج تعلن اعتزالها

فاجأت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج جمهورها، الخميس، بإعلانها اعتزال الغناء.

ووجّهت ميناج "36 عاماً" رسالتها إلى متابعيها البالغ عددهم 20 مليوناً عبر موقع "تويتر" رغم أنها لم يسبق أن قالت إنها حامل أو متزوجة، وكتبت في تغريدة: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".

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وفي يونيو/حزيران، قالت ميناج إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي أغسطس/آب غيّرت اسمها على "تويتر" إلى مدام بيتي، إلا أنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.

وسطع نجم المغنية قبل نحو 10 أعوام عبر ألبومها "الجمعة الوردية" (بينك فرايداي)، وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين الآخرين وبشعرها المستعار الملون.

وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأمريكيات القليلات، بـ6 جوائز موسيقية أمريكية قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في "أمريكان أيدول"، وأدرجت في قائمة مجلة "تايم" لأكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم لعام 2016.