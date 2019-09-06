- 1/2
- 2/2
رويترزالجمعة 2019/9/6 11:33 ص بتوقيت أبوظبي
مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج
فاجأت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج جمهورها، الخميس، بإعلانها اعتزال الغناء.
ووجّهت ميناج "36 عاماً" رسالتها إلى متابعيها البالغ عددهم 20 مليوناً عبر موقع "تويتر" رغم أنها لم يسبق أن قالت إنها حامل أو متزوجة، وكتبت في تغريدة: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".
وفي يونيو/حزيران، قالت ميناج إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي أغسطس/آب غيّرت اسمها على "تويتر" إلى مدام بيتي، إلا أنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.
وسطع نجم المغنية قبل نحو 10 أعوام عبر ألبومها "الجمعة الوردية" (بينك فرايداي)، وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين الآخرين وبشعرها المستعار الملون.
وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأمريكيات القليلات، بـ6 جوائز موسيقية أمريكية قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في "أمريكان أيدول"، وأدرجت في قائمة مجلة "تايم" لأكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم لعام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج تعلن اعتزالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.