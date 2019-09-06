كنزة مرسلي تجدد التعاون الناجح مع لايف ستايلز ستوديوز

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Sep 06, 2019
وصلت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي الى لبنان لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة، والتي ستتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
هذا الخبر جاء عن طريق “سرحان”، الذي نشر على حسابه عبر موقع انستغرام صورة تجمعه بالفنانة مرسلي في مطار بيروت، أرفقها بتعليق أشار فيه الى التعاون الذي سيجمعهما قريبًا، حيث باتت التحضيرات في نهايتها قبل المباشرة بتصوير العمل الجديد.
ويعتبر هذا التعاون هو الثالث بين كنزة مرسلي و”لايف ستايلز ستوديوز” بعدما حققا سوياً نجاحات كبيرة في العملين السابقين “ملكة سبأ” و “قتّال”.
وكانت “مرسلي” قد طرحت مؤخراً فيديو كليب أغنيتها “قتال” تحت إشراف المخرج زياد خوري، وهي من كلمات عبده سعود والحان طارق قادم، ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستزديوز”، وقد لاقت الاغنية نجاحًا كبيرًا حيث حصدت أكثر من 7 ملايين مشاهدة على قناة الشركة الرسميّة عبر موقع يوتيوب.
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