نيكي ميناج تعلن اعتزالها بشكل مفاجئ

من دون سابق انذار، اعلنت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج اعتزالها الغناء من أجل تكوين عائلة.

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واتخذت “ميناج” من حسابها الخاص عبر موقع تويتر منبراً لتوجه رسالة الى متابعيها وقالت في تغريدة:”لقد قررت الاعتزال وتكوين عائلة”.

وكانت “ميناج” قد اعلنت في جزيران/يونيو الفائت الى إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر آب/أغسطس الفائت غيرت اسمها على تويتر إلى مدام “بيتي” لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت أو انها حامل.

نذكر ان نيكي ميناج تشتهر بشعرها المستعار الملون وقد سطع نجمها منذ عشرة أعوام عبر ألبومها “بينك فرايداي”. كما حصدت العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية.