خاص- المنتج جمال سنان يتحدث لبصراحة عن صحة ماغي بوغصن ويكشف أعماله الجديدة

أكد المنتج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز، الى ان الحالة الصحية لزوجته النجمة ماغي بوغصن في تحسن مستمر يوماً بعد يوم.

وكشف “سنان” في حديث خاص مع موقع “الخليج 365” إلى أن ماغي ستعود لتطل على جمهورها في رمضان المقبل بمسلسل جديد.

ورداً على سؤال هل ستدخل شركة ايغل فيلمز بعمل سينمائي كما جرت العادة في موسم عيدي الميلاد ورأس السنة، كشف “سنان” ان هذا العام لن تخوض الشركة تجربة سينمائية للأعياد لأن الوقت اصبح ضيقاً.

من جهة أعمال الشركة الجديدة، لفت “سنان” أن ايغل فيلمز بدأت منذ عدة أيام تصوير مسلسل خليجي جديد بعنوان “من حقي أحب”.

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كما كشف لأول مرة أن هناك تعاوناً سيجمع الشركة بالكاتب والممثل طارق سويد بمسلسل مؤلف من ثلاثين حلقة وان الكاستينغ مستمر لاختيار اسماء الممثلين.

الشركة أعلنت أيضاً عن تعاقدها للمرة الثالثة مع الممثلة دانييلا رحمة لتلعب بطولة مسلسل عربي جديد، ويتزامن ذلك مع الكشف عن تصوير مسلسل جديد للنجم السوري باسل خياط، والذي سيكون تحت إدارة المخرج رامي حنا.

وفي الوقت نفسه، لفت “سنان” ان التحضيرات جارية على قدم وساق لرمضان 2020

وكان جمال سنان قد حضر الاحتفالية التي اقامتها مجموعة “ام بي سي” في بيروت بسبب انطلاق عرض مسلسل “عروس بيروت”، حيث لفت الى انه لبى دعوة اصدقائه في MBC ليشاركهم هذه الفرحة خاصة أن علاقة صداقة تربطه بكافة القيمين على العمل.

نذكر ان مجموعة MBC بدأت عرض المسلسل الخليجي “جمان” الذي يلعب بطولته عدد كبير من نجوم الشاشة الخليجية منهم: نور الغندور، مهند الحمدي، فوز الشطي، هدى صلاح، محمد الدوسري، ليالي دهراب، عبدالله التركماني، فاطمة الطباخ، فاطمة الحوسني، أحمد الهزيم وغيرهم. العمل تتعاون (إيغل فيلمز) في إنتاجه مع شركة All Over لخالد الرفاعي، تحت إدارة المخرج خالد جمال، وهو من تأليف علياء الكاظمي.