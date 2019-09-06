شكرا لقرائتكم جوليا الشواشي لـ"العربية.نت": صدفة أدخلتني التمثيل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم قصر مشوارها الفني فإن الفنانة التونسية الشابة جوليا الشواشي استطاعت أن تتواجد بشكل مميز في الفن المصري، كما أنها نجحت في تجسيد عدة أدوار فنية مختلفة مع كبار النجوم وفي أعمال كبيرة، مثل فيلم "الفيل الأزرق"، ومسلسل "علامة استفهام"، و"أبو العروسة".

وعن تفاصيل عملها في مصر وموقفها من التمثيل في تونس، وأيضا أبرز كواليس أعمالها الأخيرة كان لجوليا الشواشي هذا الحوار الخاص مع "العربية.نت":

لماذا لم تحضري العرض الخاص لفيلم "الفيل الأزرق2"؟

كنت أتمنى الحضور طبعاً، لكن من سوء حظي كنت مضطرة للتواجد بمناسبة أخرى في قرطاج حكمت بنفس التوقيت.

"الفيل الأزرق" هو التعاون الثاني بينك وبين كريم عبد العزيز، كيف العمل معه؟

كل من يعرفني يعرف جيداً أن كريم عبد العزيز نجمي المفضل، لكن للأسف لم تجمعنا مشاهد في فيلم "الفيل الأزرق"، لكني أتمنى أن تتاح لي الفرصة لأقف أمامه في مشاهد أكبر بأعمال قادمة.

يقال إن إياد نصار دعمك بشدة في فيلم "الفيل الأزرق2" ما تعليقك؟

فعلاً، إياد نصار ممثل كبير دعمني بقوة، امتدح أدائي وأخبر المخرج بذلك، فاجأني موقفه هذا، إذا لم أكن أتخيل أن يتحدث عني بهذا الشكل. رأيه كان تشجيعاً كبيراً لي، خاصة أنه أثنى على موهبتي.

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شاركت في مسلسل "علامة استفهام" حدثينا عن التجربة؟

الدور كان مختلفاً، تطلب مني جرأة وتمرداً، حيث لاحظ كثيرون الاختلاف الكبير، لأني ظهرت في دور فتاة شعبية، كما أني تخليت عن الأدوار الهادئة.

كما أن كواليس العمل كانت رائعة، سعدت بالعمل مع النجمين محمد رجب وهيثم زكي.

هل تعمدت اختيار الدور؟

فعلاً، كان هذا الاختيار مقصوداً جداً، لأن أدواري انحصرت في دور الفتاه الارستقراطية في كثير من الأعمال، ورأيت أن حصري في هذه الشخصية فعل مؤذٍ، فهو يحرم من التنويع، لهذا صممت على دوري في مسلسل "علامة استفهام" ليرى الناس قدراتي التمثيلية وهذا أفادني جداً على كل المستويات وأحببت التجربة من كل قلبي.

شاركت في مسلسل "أبو العروسة" في دور أثار جدلاً وصفتي بـ"خطافة الرجالة" فما ردك؟

قدمت في المسلسل دور فتاة كانت مرتبطة ببطل المسلسل طارق قبل أن يتزوج، وكانت تحاول أن تعيده لها، هذا الدور استفز الناس لأنهم كانوا متعاطفين جدا مع الحبيبين طارق وزينة أبطال المسلسل واللذين كنت أحاول التفريق بينهما، معنى الهجوم أن الدور نجح، وأصبح علامة قوية مع الناس.

حقق مسلسل "أبو العروسة" نجاحا كبيرا، هل فاجأك؟

لا، كنت متوقعة نجاح مسلسل "أبو العروسة"، لأنه مسلسل مهم واجتماعي وأسري، يهم الأسر المصرية والعربية، توقعت نجاح العمل، لكن شخصية "شهيرة" التي قدمتها كانت صغيرة جداً، ولم أتوقع أن تحقق هذا النجاح وتؤثر في سير الأحداث، خصوصاً أنني كنت مترددة في البداية في قبول الدور لأن مشاهده قليلة، إلا أنني وافقت بعد ذلك دون تردد لأني أحببت المشاركة مع نجوم العمل الكبار.

هل أنت راضية عن خطواتك الفنية في مصر؟

أنا سعيدة جدا بخطواتي في مصر، رغم أني موجودة منذ فترة قصيرة صغيرة إلا أنني حققت الكثير من الإنجازات، كما أني جسدت أدواراً أعتبرها جيدة، وقطعت شوطاً لا بأس به، بدأت بالإعلانات، ودخلت التمثيل صدفة، لكن الحمد لله وفقت كثيراً في مشواري حتى الآن، ولا يزال أمامي الكثير من الأحلام، حيث أتمنى الوقوف أمام النجوم خالد الصاوي، وسوسن بدر، وسيد رجب.