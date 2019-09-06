أصالة ترد بشكل غير مباشر على هجوم أحلام في تغريدة جديدة

ردّت الفنانة السورية أصالة بشكل غير مباشر على الهجوم الذي تعرضت له من قبل الفنانة الإماراتية أحلام، موضحة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب، همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح".

تصريحات أصالة جاءت بعد انتقادات عنيفة من قبل أحلام التي هاجمتها من جديد وقامت بعمل حظر "بلوك" لها على السوشال ميديا؛ وبررت أحلام هجومها بوصف أصالة بأنها "منافقة" وتحاول تشويه صورتها أمام الجمهور من خلال اتهامها بشكل غير مباشر بأنها هي من تحرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد على مهاجمتها.

وقالت أحلام عن أصالة في أحد البرامج التلفزيونية: "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك هو حجمك عندي أنا بلوك.. وعلى الأقل أنا أجرأ منك"، مضيفة: "أنا ما بحب المنافقين في حياتي نقطة آخر السطر.. ليه هعمل متابعة (فولو) لشخص عم بيقول للعالم والإعلام إني بحرض حدا ضدها وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام".

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وتابعت أحلام: "أصالة عايزة تعمل بلبلة ليها وتاخد جنب (كورنر) وتقول للجمهور يلا اشتموا أحلام وسبوها.. أحلام هادي بتحرض الناس ضدي.. خلي عندك جرأة وقولي إني بحرض الناس ضدك.. لكن هي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام بتحرض الناس ضدي.. على الأقل أنا أجرأ منك".

واستكملت حديثها: "وبدي أقول لها لو هي عندها شوية جرأة.. وهي فعلًا ما كان بدها تعمل هالبلبلة كلها وتطلع قدام الناس إنها هي الكيوت والطيبة اللي ما بتأذي حدا.. تطلع وتقول مين اللي وزت عليها أنا ولا غيري.. ده لو عندها شوية جرأة".

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وأضافت: "هي أصالة شو بتعمل.. بتعمل متل الثعبان بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها علي عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إن فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقول لك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل".

وعاد التوتر من جديد بين أحلام وأصالة؛ بسبب الهجوم الذي شنه جمهور الأخيرة على الأولى، لغضبهم الشديد من دعمها للإعلامية الكويتية فجر السعيد، والتي هي على خلاف كبير مع مطربتهم المفضلة.

ويأتي ذلك بعد مرور حوالي شهرين فقط على قيام الفنانة الإماراتية أحلام، بإنهاء خلافاتها مع المطربة السورية أصالة نصري، إذ هنأتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق الـ 15 من مايو الماضي، كما طلبت منها أن تسامحها.

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