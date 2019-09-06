"الموصل" أول فيلم تشويق هوليودي صُوّر بالكامل باللغة العربية

بغداد – لايف ستايل
عرض منتجا "أفنغرز وأندغايم" أول فيلم تشويق هوليودي "الموصل" صور بالكامل باللغة العربية، مساء أمس الأربعاء، في مهرجان البندقية السينمائي.
ويتمحور فيلم "الموصل" حول وحدة خاصة في القوات العراقية في محافظة نينوى حاربت تنظيم "داعش" بين 2016 و2017 لاستعادة ثاني كبرى المدن العراقية. وصوّر الفيلم بالكامل باللهجة العراقية.
وحسب جريدة ، "ميدل ايست أونلاين" أكد منتجا العمل، وهما الشقيقان أنتوني وجو روسو اللذان أنجزا فيلم "أفنغرز: اندغايم" أكثر الأفلام درّا للعائدات في تاريخ السينما إنهما لم يترددا لثانية واحدة في تصوير هذا الفيلم باللغة الأصلية.
وروى جو روسو أنه راح يبكي عندما قرأ تقريرا لهذه الوحدة المؤلفة من ضباط خسروا أفرادا من عائلاتهم على يد تنظيم "داعش" أوردته مجلّة "نيويوركر".
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وصرّح "لم يكن لدينا خيار آخر".
وأشاد المخرج العراقي محمد الدراجي الذي عيّن منتجا تنفيذيا لهذا الفيلم بهذه الخطوة، وقال "لم يتسنّ يوما عرض قصة عربية تكتسي طابعا إيجابيا لهذه الدرجة، وتمهّد هذه الخطوة الطريق لأفلام هوليوودية أخرى".
وأضاف ”للأسف قدّمت عنّا صورة سيئة لفترة طويلة. وأنا عانيت من ذلك شخصيًا“.
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