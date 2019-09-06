"الإسكندرية السينمائي" يُكرِّم نبيلة عبيد في دورته القادمة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم الممثلة نبيلة عبيد بإطلاق اسمها على دورته الخامسة والثلاثين المقرر إقامتها في الفترة مابين الثامن والثالث عشر من شهر أكتوبرالمقبل ”تقديرا لمشوارها الفني الثري“. علماً أنه اعتاد إطلاق إسم أحد كبار الفنانين على كل دورة. حيث كرّم في سنواته السابقة العديد من النجوم بينهم نور الشريف ومحمود ياسين وحسين فهمي ويسرا ونادية لطفي.

ونقل البيان الرسمي الصادر من إدارة المهرجان عن الفنانة المكرّمة قولها بأنها تحمل ذكريات لا تُنسى مع مهرجان الإسكندرية الذي حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها بفيلم "ولا يزال التحقيق مستمراً" والتي منحتها ثقة بالنفس وساعدتها لاحقاً على رسم ملامح مشوارها الفني.

وأضاف _نقلاً عنها_ أنها تعتبر إطلاق اسمها على الدورة القادمة للمهرجان تكريماً كبيراً يضاف إلى إنجازات مشوارها الفني، وأنها تتوق للحظة الوقوف على المسرح والاحتفال مع جمهور الإسكندرية بحصاد رحلة عطائها.



