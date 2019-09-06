شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الوزير ضيف شرف "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان حمدى الوزير كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، للنجم إياد نصار، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأسبوع المقبل فى الديكور الخاص به، حيث يجسد شخصية والد الممثلة منة جلال فى إطار كوميدى.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فنى فتحى إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحى، ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، إدوارد، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.

ويعد حواديت الشانزليزيه، ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث يعرض حالياً مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" على قناة الحياة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وآخرون، إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ60 حلقة.

يشار إلى أن حمدى الوزير ظهر فى أحداث مسلسل ايمى سمير غانم "سوبر ميرو"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى للمخرج وليد الحلفاوى، وشارك فى بطولته سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وملك قورة.