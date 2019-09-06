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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" ردا على أحد متابعيه سأله عن تشابه اسم مسلسله "بين السرايات" مع مسلسل "بين السرايات" للمنتج أحمد السبكي، والفنان باسم سمرة.
وكتب الحلفاوي: "أيوه.. لكن مالوش علاقة بمسلسلنا.. وعندما قرأت عن المسلسل كتبت منشن للزميلة الفنانة سيمون والتي كانت تشارك في بطولته أخبرها أن الاسم سبق استخدامه وهي مشكورة أبلغتهم.. لكنهم لم يغيروه".
بين السرايات مسلسل مصري تم عرضه عام 2015، من إخراج سامح عبد العزيز وبطولة باسم سمرة وروجينا وسيمون وصبري فواز.
ومسلسل "بين السرايات" الآخر، من بطولة الفنان نبيل الحلفاوي وليلى علوي ومحمد وفيق، تم تقديمه في عام 1983.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي عن تشابه مسلسله مع "بين السرايات": "نوهت لكنهم لم يغيروه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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