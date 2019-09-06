ميرنا وليد - بيروت - كرّمت إدارة ​مهرجان همسة للأدب والفنون​ في دورته السابعة، مساء أمس الأربعاء عدداً من نجوم الفن والإخراج والشعر على مستوى العالم العربي، عن أعمالهم الأخيرة في الدراما التلفزيونية والسينما وأيضاً المسرح.

ومن أبز النجوم الذين تم تكريمهم ​محمد صبحي​، هادي الجيار، ​هاني سلامة​، هنادي مهنى، ​محمود البزاوي​، ​إدوارد​، ​هبة مجدي​، يوسف شعبان، المؤلف باهر دويدار، ثراء جبيل، جمال عبد الناصر، أحمد صيام، كرم جابر، المؤلف هاني سرحان، سلوى عثمان، ​أحمد زاهر​، المخرج رؤوف عبد العزيز، الإعلامي محمد الغيطي، محسن محيي الدين، خالد أنور، وحسام داغر.

يذكر أن الدورة السابعة من المهرجان تحمل إسم الممثل المصري ​محمود ياسين​، بعدما كانت الدورة الماضية بإسم الممثل المصري الراحل ​فريد شوقي​. تصوير: محمد علوان

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- تكريم محمد صبحي وهاني سلامة وهبة مجدي وغيرهم بمهرجان همسة للأدب والفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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