ملحم زين في قرطبا يشيد بصوت محمد خيري..وماذا قال عن معين شريف وربيع الجميل؟نور الغندور عانت من...

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن ليل الأحد في ​قرطبا​ عادياً، إذ أن سماءها أُضيئت بحفل مميز لا مثيل له، احياه الفنان ​ملحم زين​ والفنان ​محمد خيري​ في ختام فعاليات ​مهرجانات قرطبا​.

حضر الحفل آلاف الأشخاص الذين انتظروا فنانيهم بفارغ الصبر، كي يمضوا سهرة فنية آسرة تبعدهم قليلاً عن هموم الحياة ومشاغلها، وكي يُطربوا ويشبعوا من الفنّ الأصيل.

بداية اعتلى محمد خيري المسرح وبدأ بوصلته الغنائية الرائعة، التي جعلت الجمهور يُطرب، ومن بين الأغنيات التي غناها ابعتلي جواب وتراتيل الغرام وحالي وحال وهالله يا جملو للفنان السوري ​صباح فخري​، اعتزلت الغرام للفنانة ​ماجدة الرومي​، سلّم عليها يا هوى ويا حبي اللي غاب للموسيقار الراحل ​ملحم بركات​، وغيرها من الروائع التي انعشت آذان الحضور وامتعت روحهم.

بعد ذلك أطلّ الفنان ملحم زين ورافقته صيحات الجمهور الكبير وتصفيقهم، معبّرين عن حبهم الكبير له.

قدّم ملحم باقة فنية من أجمل أغنياته، ومنها: "ضلي اضحكي، صفى قلبي، يا زغيري، علواه، غيبي يا شمس، عالعين موليتين للفنانة ​سميرة توفيق​، يا حبيب بيك، عندك بحرية للراحل و​ديع الصافي​، تعلى وتتعمّر يا دار للراحلة ​الشحرورة صباح​، والتي تفاعل معها عدد كبير من الحضور، وصعد البعض من اللجنة المنظمة الى المسرح ودبكوا سوياً، ومن ثم صعد محمد خيري أيضاً الى جانب ملحم زين، وغنّيا سويا أغنية "عايشة وحدا بلاك" لإبن قرطبا الفنان ​جوزيف صقر​ ، كتحية منهما له، و "راجعين يا هوا" للسيدة فيروز، فشكّلا ثنائياً قوياً أعطيا الجمهور جرعة فنية يملؤها الإبداع والأصالة.

استطاع ملحم أن يصنع لوحة فنية مميزة أشعل بها الأجواء وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي ملأ المدرجات، آتياً من جميع المناطق اللبنانية، حيّا ملحم الجمهور وشكرهم على حضورهم وتمنّى في نهاية الحفل ان يكونوا قد امضوا ليلة فنية مميزة، كما شكر أيضاً الفنان محمد خيري متمنياً له النجاح والتوفيق، مشيداً بصوته، وهذا ما يدل على تواضع ملحم وتقديره للصوت الجميل ودعمه ومساندته.

ولموقع الفن كان لقاء خاص مع الفنان ملحم زين:

بداية اهلاً بك ملحم عبر موقع الخليج 365..ماذا تقول للجمهور الذي أتى لمشاهدتك الليلة..

سعيد جداً، اليوم قرطبا استقبلتني أفضل استقبال، وكما رأيت الجمهور ملأ المدرجات.

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ألبومك الأخير يلاقي رواجاً كبيراً، أية أغنيات ستصوّر منه؟

"صفى قلبي" و"من مدة"، سنصورها قريباً، بتوقيع المخرج ​سعيد الماروق​.

لماذا لم تتبع سياسة السينغل في اصدار الأغنيات؟

حالياً طرحنا 5 أغنيات، ومن المقرر أن نخفّض من عددها في السنة المقبلة.

أية أغنيات تلفتك في هذه الفترة؟

"صاير حنون" للفنان ​معين شريف​، "عتبان" للفنان ​ربيع الجميل​، كذلك أيضاً الفنان ناصيف زيتون لديه أغنيات جميلة.

لماذا لا نراك بين اعضاء لجنة التحكيم في برامج المواهب؟

قد يحصل الامر مع لاحقاً.

عُرض عليك سابقاً؟

نعم منذ سنتين، عرض عليّ هذا المشروع، الا انه عاد وتوقّف، "انشالله خير".

مَن مِن الفنانين الأنسب في مكانه بين اعضاء لجنة التحكيم؟

بالتأكيد الفنان العراقي ​كاظم الساهر​.