موجز "الفن": باسل خياط يجتمع بـ هيفا وهبي.. وأمينة تخضع للتحقيق بتهمة القتل

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية "نحنا سوا" لـ آدم تفوز بالمركز الاول ضمن إستفتاء الفن إستفتاء الفن : بعد خلافهما.. من الأذكى بتصريحها وردها على الأخرى؟ أحلام أو أصالة؟ باسل خياط الى جانب هيفا وهبي في "عُقد الخواجة" خاص "الفن"- آسر ياسين يتعاقد على مسلسل خارج رمضان خاص "الفن"- ديمة قندلفت تنفي مشاركتها في هذا العمل أمينة تخضع للتحقيق في إنجلترا مع شقيقها بتهمة القتل!!-بالفيديو سلمى حايك بقوام مذهل وبيكيني مثير إحتفالاً بعيد ميلادها الـ53!-بالصورة المزيد المزيد

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