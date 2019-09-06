بـ21.5 مليون استرليني.. كارا ديليفين تهزم أيقونات الموضة في العالم

متابعة بتجـــــــــــــرد: حصلت عارضة الأزياء البريطانية، كارا ديليفين على ما يزيد عن 21.5 مليون مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، وهو ما يجعلها عارضة الأزياء الأعلى أجرا، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وصرحت الفتاة البالغة من العمر 27 عاما، بأنها تحصل على مبلغ قدره 59.164 جنيه إسترليني يوميًا، من خلال شركتها “Cara & Co”، التي ترعى أعمال عرض الأزياء والترويج لها.

وتفوقت كارا، بهذا الأجر، على كيت موس العارضة الأيقونية البالغة من العمر 45 عاما، وروزي هنتنغتون وايتلي، البالغة 32 عامًا، اللتين كسبتا 9 ملايين جنيه إسترليني، و8 ملايين جنيه إسترليني العام الماضي.

وضاعفت كارا ديليفين، بهذه الأرباح مكاسبها في الأشهر 12 الماضية، حيث ربحت في عام 2017، 12.46 مليون جنيه إسترليني، ويعتقد أن هذا بسبب زيادة أرباحها عن طريق إدارة إمبراطورية عائلتها العقارية، Harvey White Properties Ltd.

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وتوضع كارا ديليفين في هذه الحالة بجوار نجوم الموسيقى الكبار، من أمثال آديل وإيد شيران في قائمة أكثر المشاهير ربحا في المملكة المتحدة، حيث تحصل آديل على 24 ألف جنية إسترليني يوميا، دون إصدار أي ألبوم، أو حفل غنائي، فيما وصلت أرباح عازف الجتيار “إيد” إلى 39 مليونة جنيه إسترليني في العام الماضي.

الجدير بالذكر أن الأضواء مسلطة حاليا، على كارا بسب بطولتها في مسلسل الفانتازيا والغموض “Carnival Row”، بالاشتراك مع أورلاندو بلوم، وهو مسلسل من إنتاج شركة نيتفليكس.