بعد إسقاط دعوى الاعتداء الجنسي.. كيفن سبايسي يغني “لا بامبا” في شوارع إشبيلية

متابعة بتجــــــــــــرد: وثقت لقطات فيديو للممثل الأمريكي “كيفين سبيسي”، وهو يغني أغنية “لا بامبا La Bamba” الشهيرة، مع فرقة في شوارع إشبيلية بأسبانيا، بعد قرابة شهر من إسقاط دعوى بالاعتداء الجنسي ضده.

وجذب الممثل، بطل مسلسل “هاوس أوف كاردز House Of Cards”، العديد من الجماهير حوله، بينما كان يغني مع شباب من فريق جامعي، ويعزف على آلة المندولين.

وفي الفيديو يبتسم الممثل البالغ 60 عامًا، ويلعب بحماس على الآلة الموسيقية.

وفي 17 يوليو، أعلن المدعون العامون أنهم أسقطوا دعوى بالاعتداء الجنسي ضد الممثل الحائز على الأوسكار، وانهارت القضية؛ نظرا لأن الشاب، الذي زعم أنه ضحية، لم يقدم الأدلة اللازمة بعد أن استجوبه محامو الدفاع هو وأسرته، وقال الشاب إنه فقد هاتفه المحمول الذي كان به بعض الأدلة.

من جهة أخرى، لايزال التحقيق جاريًا مع “كيفين” في لندن، ولوس أنجلوس، بشأن العديد من مزاعم الاعتداء الجنسي، حيث يواجه أكثر من 12 اتهاما بسوء السلوك الجنسي.

ونفى “كيفين” كل الاتهامات الموجهة إليه والتي لعبت دورا في إقصائه من سلسلة نتفليكس “House Of Cards” وفيلم “All the Money in the World”.