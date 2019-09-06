شاكيرا وزوجها في الولايات المتحدة المفتوحة للتنس – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: بدت المغنية الشهيرة “شاكيرا” بروح معنوية مرتفعة أثناء رفقتها زوجها نجم كرة القدم الإسباني “جيرارد بيكيه” في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس في مركز بيلي جان كينج الوطني للتنس.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن النجمة ذات الأصول الكولومبية، تشجع فريق رافائيل نادال في مواجهة دييغو شوارتزمان في دور الثمانية للرجال.

وفي عدد من الصور، بدت “شاكيرا” بإطلالة رائعة بعدما تخطت أزمتها مع قضية التهرب الضريبي المرفوعة ضدها من قبل الحكومة الإسبانية، بعد مطالبتها بدفع غرامة قيمتها 14.5 مليون يورو (13 مليون جنيه إسترليني).

نفت “شاكيرا” مزاعم تهربها الضريبي أثناء وجودها في إسبانيا بين عامي 2011 و2014، خلال جلسة استماع في يونيو، والآن، تعيش في برشلونة مع جيرارد وابنيهما الصغيرين، ميلان ستة أعوام، وساشا أربعة.

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ويزعم أنها انتقلت إلى إسبانيا في عام 2011 عندما تم إعلان علاقتها مع جيرارد، إلا أن المحامين يقولون إنها حافظت على إقامتها الضريبية الرسمية في جزر البهاما حتى عام 2015 عندما بدأت في دفع الضرائب في إسبانيا، وبالتالي لا تغطي القضية سوى الفترة من 2012 إلى 2014، حيث انتهى الإطار الزمني لمقاضاة المخالفات الضريبية المزعومة في عام 2011.

أصدر فريقها الصحفي في وقت لاحق بيانًا قيل فيه إن النجمة الكولومبية بريئة وأن كل ما تطالب به مصلحة الضرائب قد دفع، و”لا يوجد حاليا أي دين”.