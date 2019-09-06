هاني سلامة: التكريم يدفعني للتميز.. والسينما هي عشقي الأول

متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش الفنان هاني سلامة حالة من السعادة بعد تكريمه بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات الدورة السابعة من “مهرجان همسة الدولي”، عن دوره في مسلسل “قمر هادي” الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي.

وأكد “سلامة” في تصريحات خاصة به أن التكريم ليس فقط تقدير للجهد الذي يبذله الفنان لإرضاء جمهوره بل بمثابة دفعة قوية لتقديم المزيد والمزيد، خاصة لو جاء ذلك التكريم من قبل الجمهور.

وأضاف “على الرغم من تركيزي الشديد الفترة الأخيرة بالأعمال الدرامية التي أصبحت ذات رونق خاص جذبني لها، إلا أن السينما هي عشقي الأول وحلمي الذي مازال يراودني، وأعد جمهوري بأنني أحضر لعودة قوية للسينما سوف تفاجئهم.

يذكر مسلسل ”قمر هادي” هو آخر أعمال هاني سلامة وشاركه البطولة محسن محيي الدين، ميريهان حسين، وإدوارد، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز.