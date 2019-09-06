ميريل ستريب: لم أكن أعرف معنى “غسيل الأموال” قبل فيلم “المغسلة”

متابعة بتجــــــــــرد: قالت الممثلة الأمريكية ميريل ستريب إن تمثيل شخصيات حقيقية لا يعني الاستنساخ، وتحدثت عن دورها في فيلم “المغسلة”، الذي مثلت فيه دور سكرتيرة حديثة العهد، لدى محامي، يعد نموذجا للفساد المالي الضارب حول العالم.‬

جاء ذلك في حوار للممثلة الأمريكية مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، التي أشارت إلى أن دور ميريل ستريب، في فيلم “المغسلة”، كان يتناول الحديث عن رأس المال، وكيف يتوزع منتقلا بين الأيدي التي تصنعه وتخزنه.

وأضافت: “لا تبدو ستريب في شكلها الطبيعي، بل يتم وضع ماكياج خاص على وجهها، واستبدال صوتها ولكنته، لكن المدققين في شكلها يدركون أن هذه هي السكرتيرة التي تقلد صقور المؤسسة، التي تعمل فيها”.

واحتفلت ميريل ستريب، في 22 يونيو / حزيران الماضي، ببلوغها 70 عاما، في الوقت الذي وصلت فيه قائمة الأعمال الفنية المشاركة فيها إلى 62 دورا سينمائيا، يرجع أقدمها إلى عام 1976.

وعن دورها في فيلم “المغسلة، الذي ينتقد المؤسسات الوهمية، التي تدير شبكة عملاقة من المنافع وغسل الأموال والتهرب من الضرائب حول العالم، قالت ميريل ستريب: “لم أقرأ الكتاب الخاص بالفيلم إلا بعد أن عرض علي المخرج الدور، الذي قمت بتمثيله، وحين قرأته، أدركت أنه يعني ما يقوله، وأنه يجب علي أن أشارك في فيلم هدفه كشف الستار عن أشياء كثيرة في حياتنا، من بينها أنني أدفع الضرائب والآخرين يتهربون”.

وتابعت: “عندما أطلعني ستيفن لاحقا على بعض أفكاره بخصوص المشاهد، التي سأقوم بتمثيلها، اكتشفت أن الفيلم لن يكون خطابا، بل عملا ترفيهيا في الأساس. وهو هكذا فعلا”.

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وأضافت: “لقد توقفت عن مشاهدة الأخبار أو قراءتها، أو حاولت فعل ذلك، وفي كل مرة، أجد نفسي بعد أيام قليلة أبحث عن مستجدات لما يحدث في أمريكا والعالم”.

وتابعت: “حجم المآسي، التي تلف العالم والحروب التي تمر بها الشعوب شيء رهيب. لذلك شعرت بأنه من الأولى أن أشترك في هذا الفيلم لأنه مهم بحق”.

وتقول ميريل ستريب، في حوارها مع “الشرق الأوسط”: “لم أكن أفهم ما تعنيه كلمة “غسيل الأموال”، مشيرة إلى أنها عملية خداع كبير ندفع ثمنه، وكانت هناك صحفية من مالطا تتابع ما كشفه الكتاب من حقائق”.

وتابعت: “لا بد أنها اكتشفت أسرارا متصلة بما عرف باسم “أوراق باناما”، لأنها قتلت في انفجار سيارة”.

وقالت الممثلة الأمريكية، إنه لا يوجد بين أفلامها ما هو شبيه بفيلم المغسلة، لأن هناك أسلوبا خاصا عند ستيفن سودربيرغ لا يمارسه سواه.