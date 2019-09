متابعة بتجــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، عن سر مقاطعتها المشروبات الكحولية.

وأفصحت في مقطع من حلقة جديدة لبرنامجها الواقعي “Keeping up with The Kardashians”، أنها اعترفت بأنها حامل في طفلها الرابع من أم بديلة، وهي في حالة لاوعي، تحت تأثير الكحوليات.

وقالت “كارداشيان”، في اعترافها، بأنها كشفت عن حملها الرابع لأحد الأشخاص، وهي مخمورة، في الحفل السنوي الذي يقيمه أهلها في شهر ديسمبر/كانون الأول، بمناسبة أعياد الكريسماس. وأشارت إلى أنها ارتكبت خطأ عندما أفصحت عن حملها الرابع، وهو ما يجعلها ممتنعة عن تناول الكحوليات. واستقبلت كيم كارداشيان طفلها الرابع “سالم” في شهر مايو/أيار. Advertisements وتعاني نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية من أصل أرميني، من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو. وغردت كيم، البالغة من العمر 38 عاما والتي لديها شركات مكياج وعطورات، عبر حسابها على موقع “تويتر”، بعد استقبالها لمولودها الجديد: “إنه هنا وهو مميز!”، وأضافت وهو توأم شيكاغو، أنا متأكدة أنه سيتغير عندما يكبر، لكنه الآن يشبهها كثيرا. يذكر أن كيم قد أعلنت في يناير/كانون الثاني، أن أصغر فرد في عائلة كارداشيان سيأتي قريبا. وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تكشف عما فعلته وندمت عليه تحت تأثير الكحوليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.