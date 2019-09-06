أصالة تتلقى الدعم من نوال الكويتية وسط تبادلها النار مع أحلام في العاصمة البريطانية

نشر برنامج The Insider الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي تقريراً أشار من خلاله إلى اللقاء الذي تم بين الفنانة السورية أصالة والفنانة الكويتية نوال في العاصمة البريطانية لندن في وقت سابق.

وخلال لقاء مع الأخيرة أشارت إلى أن الصورة التي التقطت خلال اللقاء وتناقلها الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى جلسة صداقة حميمة.

وعلقت بالقول إن أصالة قريبة من القلب وإنه يمكن التقرب منها بسرعة وإنها تتقرب من الآخرين من دون عناء أيضاً.

ورغم أنها لم تستمتع إلى ألبوم الفنانة السورية الجديد، إلا أنها باركت لها صدوره مشيرةً إلى أن كل ما تغنيه أصالة جميل وأنها تتمتع بصوت مميز.

اقرا ايضاً:

Advertisements

أصالة نصري تصدح من الطائف بـ"وأخيراً صرت هنا"

ويأتي هذا في ظل تأجج الخلاف بين الأخيرة وبين الفنانة أحلام،وكانت الفنانة السورية ردت بطريقة غير مباشرة على نظيرتها الإماراتية من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على "تويتر" وجاء فيها: "حسن التصرف يأتي من طيب الأصل والخلاف والاختلاف وارد والمتجاوزون لحدود الأدب همذاتهم المنافقون المغالون في التعبير عن مشاعر حب وهمية يكشفهم سوء خلق في الخصام. واليوم لا أحد مجهول للجميع ويُعرف الإنسان بالغضب فكل إناء بما فيه ينضح".

قد يهمك ايضاً:

أحلام تفتح النار من جديد على أصالة وتتهمها بإثارة الجمهور ضدها

حيطة سد لأصالة تحقق المليون الأول على يوتيوب