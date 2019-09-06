حسام حبيب يكشف حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب بعد غيابها لأشهر عن مواقع التواصل

القاهرة - لايف ستايل
طالت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، العديد من الشائعات مؤخرًا، بسبب غيابها منذ بداية الصيف، سواء عن حفلاتها الغنائية أو عن مواقع التواصل الاجتماعي.
ورجح البعض أن غياب شيرين يعود لظروف حملها من زوجها، المطرب المصري، حسام حبيب، إلا أنه نفى ذلك لبرنامج "إي تي بالعربي".
وقال حبيب في مكالمة هاتفية مع البرنامج، أن ما تردد بخصوص حمل شيرين مجرد شائعات كاذبة، كما أنهما كانا في لندن وليس أميركا كما نشرت بعض المواقع الإلكترونية.
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يشار إلى أن حسام حبيب كشف لبرنامج "عايشة شو"، في شهر مايو/ أيار، أنه يرغب في إنجاب أطفال من زوجته شيرين عبد الوهاب، ولا يرغب في تأجيل الإنجاب، وذلك لأن الأطفال رزق، بحسب رأيه.
وقال: "على الرغم من وجود علم وتكنولوجيا قادرين على تأجيل إنجاب الأطفال، ولكني أحب مفاجآت الله، ولو حدث وأن أصبحت شيرين حامل الآن فسيكون رزقنا نحن الاثنان، وهذا أهم من المال والشهرة".
وواصل: "أنا أعلم كم أن شيرين أم ماهرة، ولو تم تخييرنا بين إنجاب الأطفال والعمل فسنختار الأطفال بكل تأكيد".
يُشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018.
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