شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف يقدمان مقطوعاتهما بالأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلا في الثامنة مساء اليوم الجمعة علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية .

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أعد الثنائي برنامجاً فنياً متميزا يتضمن مجموعة من مؤلفاتهما الخاصة منها سماعي ميرامار ، سماعي زعفران بالإضافة الي بانوراما لأعمال ام كلثوم و موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب و فريد الاطرش، كما يقدم الثنائي تقنية مبتكرة للعزف على آلة العود يظهر خلالها براعتهما وتوافقهما فى الأداء بمقطوعة موسيقية بعنوان البلياتشو تاليف غسان اليوسف كما تقدم دينا عبد الحميد مؤلف جديد بعنوان سماعي نهواندا.

السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبد الحميد يعد أول ثنائى عربي لآلة العود وأول دويتو يعزف علي آلة واحدة ، درسا العود فى طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى بإسطنبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ، تم تكريمهما في المحافل الهامة ، قاما بوضع الموسيقي التصويرية للعديد من المسلسلات والبرامج التليفزيونية الناجحة ،اقاما العديد من الحفلات بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .