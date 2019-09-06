شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان تورونتو السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان تورونتو السينمائى الدولى، حيث التقط العديد من النجوم العالميين الصور التذكارية على السجاد الحمراء.
ويشهد المهرجان العرض الأول لفيلم بعلم الوصول للمخرج هشام صقر، كما سيشهد المهرجان مشاركة أغلب أفلام كبار النجوم الذين حضروا فينيسيا بما فيهم ميريل ستريب التى يكرمها تورونتو فى احتفالية خاصة بها فى نوفمبر وكريستين ستيوارت التى تنافس فيه بفيلمها «سبيرغ».
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