شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل Law & Order: SVU يعلن احتمالية عودة كريس ميلوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير تقارير TVLine إلى أن الممثل كريس ميلوني قد يعود للموسم الـ 21 من مسلسل Law & Order: SVU على شبكة NBC، حيث قام ميلوني بدور المحقق إليوت ستابلر في دراما الجريمة من الفصل الأول إلى 12.

على الرغم من أن ميلوني لم يعلن عن العودة إلى Law & Order: SVU، يقول المؤلف وارن لايت إنه يأمل أن يعيد النجم السابق دوره في المستقبل، وأكد على أن ميلونى من الممكن أن يعود إلى المسلسل في حلقة ما أو موسم كامل.

ويقوم ببطولة المسلسل حاليًا النجوم ماريسكا هارجيتاي، وآيس تي، وكيلي جيديش، وبيتر سكانافينو، وفيليب وينشستر.

Advertisements

الموسم 21 من Law & Order: SVU يبدأ عرضه على شبكة NBC يوم 26 سبتمبر في الساعة 10 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".