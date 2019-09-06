شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "بلاد دليل" يصورون المشاهد الخارجية فى العين السخنة لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أسرة مسلسل "بلا دليل" للسفر إلى العين السخنة مساء اليوم، الجمعة لتصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل، وتضمن المشاهد حفل عيد ميلاد "عمر" الذى يجسده الفنان خالد سليم، وتجمع المشاهد بينه وبين درة وآخرين من النجوم.

ويستمر التصوير هناك لمدة 3 أيام، ويعود أبطال العمل إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية فى الديكورات المخصصة للعمل منتصف ال4أسبوع المقبل.

"بلا دليل" مسلسل اجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة فى 45 حلقة، بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي .