شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام عالمية استحوذت على لقب الأعلى إيرادا في صيف 2019.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الكثير من الأفلام خلال الشهور الأولى من صيف 2019، وبالتالى استطاعت بعض الأفلام أن تتفوق على غيرها من حيث الإيرادات، والقاعدة الجماهيرية الأكبر.

واليوم نرصد لكم أعلى 5 أفلام من حيث الإيرادات التي استطاعت أن تجنيها في فترة عرضها، ويوجد منها أفلام لا تزال تعرض إلى الان، والتي من الممكن أن تساعد في تغيير الأفلام مع انتهاء عرضها في دور السينما المختلفة حول العالم.

حاز على المرتبة الأولى الجزء الرابع والأخير من Avengers، الذى طرح تحت اسم Endgame، وحقق العمل إيرادات وصلت إلى 2 مليار و 796 مليون دولار أمريكى.

ودار الجزء الجديد حول حرب " Avengers"، مع " ثانوس" في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ 6 اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.

والمرتبة الثانية كانت من نصيب فيلم King Lion المعاد إنتاجه عن العمل الذى طرح في 1992، استطاع أن يحقق مليار و 570 مليون دولار أمريكى.

وتضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

واستحوذ على المرتبة الثالثة فيلم Spider-Man: Far From Home، والذى حقق إيرادات وصلت إلى مليار و 122 مليون دولار.

فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

ودارت أحداث الجزء الأخيرمن السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكارالتى تثبت لنفسه أنه أكثرمن مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.

Advertisements

وتقاسم المرتبة الرابعة فيلم Aladdin المعاد إنتاجة على طريقة الـ Live Action، مع الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأنيمشن Story Toy، وكلاهما حققا إيرادات وصلت إلى مليار و45 مليون دولار أمريكى.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

وفيلم Toy Story 4 يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

تدور أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لبوني، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.

أما عن المرتبة الخامسة فاستطاع ان يستحوذ عليها فيلم Hobbs & Shaws، الذى حقق 688 مليون دولار أمريكى.

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fast and the Furious ويُقدم الفيلم لأول مرة بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.

ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.