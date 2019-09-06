محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من حفلها الأخير بإحدى نوادي مصر الجديدة، والذي شهد حضورا جماهيريا كبير. وكتبت كارمن في تعليقها على صور الجمهور الغفير: "أنتوا أحسن 3 حاجات في حياتي". وتستعد كارمن لطرح كليب أغنيتها الجديدة "بصاتك"، والأغنية كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد. وحصدت كارمن مؤخرا، جائزة أفضل مطربة شابة بـ"الميما ميوزك أورد"، لتوزيع جوائز الأفضل في مجال الموسيقى لعام 2018، بحضور كوكبة من نجوم وصناع المزيكا في مصر والوطن العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد حفل مصر الجديدة.. رسالة من كارمن سليمان لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.