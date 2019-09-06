طرح إعلان الفيلم الرومانسي "Pal Pal Dil Ke Paas"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرحت شركة zee studios" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" إعلان الفيلم الرومانسي، "Pal Pal Dil Ke Paas" استعدادا لطرحه في شهر سبتمبر الجاري.

الفيلم من إخراج سوني ديول، وإنتاج سوني ساوندس بي إل وزي ستوديوز، وبدأ تصويره في 21 مايو 2017، من بطولة كاران ديول وساهر بامبا في الأدوار الرئيسية.

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واختبر المخرج سوني ديول، أكثر من 400 امرأة لدور بامبا، ومن المقرر عرض الفيلم في 20 سبتمبر 2019.

وحقق إعلان الفيلم أكثر من 4 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحه، ووصفه المخرج سلمان خان عبر حسابه الرسمي بموقع "يوتيوب" بإ،ه قصة حب الجيل.