سلمان خان لأساتذته: "آسف لم أستطع أن أحصل على أفضل طالب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان الهندي سلمان خان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة يحتفل بها بعيد المعلم.

وكتب سلمان خان: "إلى جميع أساتذتي الذين علموني في المدرسة وإلى معلمي في المنزل.. آسف لم أستطع أن أحصل على أفضل طالب، ها ها ها ها... تمتعوا بحياة صحية طويلة، يوم مدرسين سعيد لكم".

يُذكر أن يوم المعلم يعتبر يومًا خاصًا لتكريم المعلمين، ويُحتفل باليوم العالمي للمعلمين يوم 5 أكتوبر سنويا منذ عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين، وتحتفل به الهند يوم 5 سبتمبر.