محمد إمام في أزمة بسبب “لص بغداد”

بوادر أزمة تلوح في الأفق بين محمد إمام والجهة المنتجة لفيلمه الجديد “لص بغداد”، بعد الفشل في اختيار دولة أوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية فيها. وبحسب “24” لا صحة لما أثير أخيراً عن اختيار تايلاند للتصوير، إذ ترى جهة الإنتاج أن هذه المشاهد يُمكن تصويرها في مصر دون الحاجة للسفر، إلا أن إمام يُصر على التصوير في الخارج استجابة لمتطلبات السيناريو من وجهة نظره، وهو ما تسبب في احتقان بين الطرفين.

ويشارك في بطولة “لص بغداد” ياسمين رئيس، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد عبدالرحمن، وأمينة خليل، وأحمد رزق. وهو من تأليف تامر إبراهيم، وأحمد خالد موسى.