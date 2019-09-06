شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أكتر عن فيلم الكوميديا Between Two Ferns: The Movie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن تيلر جديد لـ فيلم الكوميديا Between Two Ferns: The Movie، الذى من المقرر أن يطرح يوم 20 سبتمبر الجارى.

وحقق الفيديو مشاهدات تقترب من 2 مليون مشاهدة، حيث منذ 21 ساعة على الحساب الرسمي للشركة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

Advertisements

الفيلم من بطولة لورين لابكوس، زاك جاليفياناكيس، جينجر جونزاجا، ماري شير، ريان جول، روبرت ر. شيفر، جيني حداد تومبكينز، فيل ابرامز، مايك كوكرين، جيافاني لينياو، مو زيلوف.

ويدور الفيلم حول حلم زاك جاليفياناكيس بأن يصبح نجماً تليفزيونيا، وبناء على ذلك قام بعمل برنامج تليفزيونى باسم "Between Two Ferns"من إخراج سكوت أوكرمان، والذى يستضيف فيه مجموعة من الفنانين، ويستجوبهم بشكل ساخر، ولكن عندما اكتشف ويل فيريل عن البرنامج، يحاول بأى شكل من الأشكال أن يوقفه.