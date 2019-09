شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أكتر عن فيلم الكوميديا Between Two Ferns: The Movie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن تيلر جديد لـ فيلم الكوميديا Between Two Ferns: The Movie، الذى من المقرر أن يطرح يوم 20 سبتمبر الجارى. وحقق الفيديو مشاهدات تقترب من 2 مليون مشاهدة، حيث منذ 21 ساعة على الحساب الرسمي للشركة على موقع الفيديوهات يوتيوب. Advertisements الفيلم من بطولة لورين لابكوس، زاك جاليفياناكيس، جينجر جونزاجا، ماري شير، ريان جول، روبرت ر. شيفر، جيني حداد تومبكينز، فيل ابرامز، مايك كوكرين، جيافاني لينياو، مو زيلوف. ويدور الفيلم حول حلم زاك جاليفياناكيس بأن يصبح نجماً تليفزيونيا، وبناء على ذلك قام بعمل برنامج تليفزيونى باسم "Between Two Ferns"من إخراج سكوت أوكرمان، والذى يستضيف فيه مجموعة من الفنانين، ويستجوبهم بشكل ساخر، ولكن عندما اكتشف ويل فيريل عن البرنامج، يحاول بأى شكل من الأشكال أن يوقفه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف أكتر عن فيلم الكوميديا Between Two Ferns: The Movie لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.