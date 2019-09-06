شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل مكثفة بين سامح عبد العزيز ومؤلفى فيلم "خالد بن الوليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المخرج سامح عبد العزيز جلسات عمل مكثفة يومياً، مع مؤلفى فيلمه الجديد "خالد بن الوليد"، أمين جمال ومحمد محرز للوقوف على الخطوط العريضة وبعض التعديلات فى السيناريو قبل انطلاق التصوير، والذى يقوم ببطولته كل من النجم مصطفى خاطر والفنان على ربيع والفنان كريم عفيفى والفنان محمد عبد الرحمن.

وتم التعاقد مع الأبطال الفترة الماضية، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء التعاقدات مع باقى فريق العمل وانتهاء مخرج الفيلم من معاينه أماكن التصوير.

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ومن المعروف أن على ربيع ومحمد عبد الرحمن جمعهم عمل سينمائى مع المخرج سامح عبد العزيز بعنوان "خير وبركة" وشارك فى بطولته الفنانة مى سليم، وبيومى فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، وكريم عفيفى، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمى.