شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثانى من مسلسل الكبار فقط Disenchantment يوم 20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Netflix عن موعد العرض الأول للجزء الثانى من مسلسل الكبار فقط " Disenchantment"، وطرحت الشبكة الفيديو الترويجى الأول للمسلسل.
تدور سلسلة الرسوم المتحركة للكبار فقط في مملكة Dreamland التي تعود إلى العصور الوسطى، والتي شهدت أيامًا أفضل من الوقت الحاضر، وتتمحور قصة العمل حول الأميرة تيباني، وقزمها، إلفو، وشيطانها الشخصي، لوسي، والعمل مستوحى من مسلسل الأنيمشن العائلى the simpsons، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".
مسلسل الأنيمشن من بطولة أصوات اريك اندريه، وجيني باتن، ومات بيري، وجون ديماجيو، ونات فاكسون، ونويل فيلدينج، أبي جاكوبسون، نات فاكسون، إريك أندريه ومن فكرة مات جرونينج.
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