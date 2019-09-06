شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تصويره فى نوفمبر.. تفاصيل الجزء الثانى من "أوقات فراغ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك السيناريست عمرو جمال على الانتهاء من كتابة أحداث الجزء الثانى من فيلم أوقات فراغ، ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير فى شهر نوفمبر المقبل.

الجزء الثانى من "أوقات فراغ" يحافظ على نفس أبطال جزئه الأول الذى عرض عام 2006، أحمد حاتم، وعمرو عابد، كريم قاسم، راندا البحيرى، وتدور أحداثه عن حياة هؤلاء بعد مرور 12 عاما على تخرجهم وكيف غيرت الحياة والأحداث من شخوصهم وتبدلت نظرتهم للحياة، فمنهم من هو مقبل على الزواج ، وآخر تزوج وأنجب، وسيلاحظ المشاهد تلك التغيرات فى سلوك أبطال الفيلم.

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"أوقات فراغ 1" يدور حول مجموعة من الشباب منهم الغنى و الفقير و المتحرر و المتدين ، وجميعهم يعيشون حياة مليئة بالاضطراب ، والتأرجح ما بين اتخاذ قرار وتنفيذه ثم إلغاؤه، وتبدأ الأحداث وجميعهم فى الملاهى وتنتهى وهم فى نفس المكان وما بين البداية والنهاية يحاول هؤلاء الشباب تحقيق أحلامهم لكن يعوقهم التردد .