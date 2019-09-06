شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا ثرون تعود لـ"لوس أنجلوس".. شاهد كيف التقطتها عدسات "البابارتزى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن اذهلت العالم من خلال إطلالاتها الساحرة علي السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي " Venice Film Festival " فى دورته الـ 76 ، عادت النجمة العالمية بيلا ثرون من جديد لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية . التقطت عدسات مصورى " البابارتزى" عدة صور لبيلا ثرون البالغة من العمر ( 21 عام )، والتى ظهرت بها، وهى ترتدي ملابس كاجوال بسيطة مكونة من بنطلون باللون الوردى وبلوفر باللون الأحمر وهو واحد من أبرز تصميمات دار" Philosophy Di Lorenzo Serafini" ، ووصل سعره إلى 320 جنيه إسترلينى. Advertisements

بيلا ثرون (1)



بيلا ثرون (2)

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