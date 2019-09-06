شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد ثروت يواصل تصوير دوره بفيلم "ريما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد ثروت تصوير أولى بطولاته السينمائية من خلال دوره فى فيلم "ريما"، والذى قرر أن تكون بعيدة كل البعد عن الكوميديا، موضحا أنه منذ بدايته في مجال الفن يقوم بتجسيد الأدوار الكوميدية سواء في صورة الشخص الطيب أو الشرير، ولكنه في النهاية هدفه إضحاك الجمهور، لكن عندما عرض عليه فيلم "ريما" وجد قصة مختلفة حول رؤية الغيب مطروحة بشكل جديد من خلال مجموعة من الشخصيات الدرامية مرتبطة بالطفلة "ريما".

ويجسد الفنان محمد ثروت خلال أحداث فيلم "ريما"، شخصية تدعى "نجيب" وهو رجل اعمال جاد يتعرض الى بعض المواقف تجعله يفقد ثباته الانفعالي ويضحي بكل شيء من اجل الانتقام.

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فيلم "ريما" من بطولة، محمد ثروت مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، احمد امام، اية سليم، منى جمال، بالإضافة الى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، احمد فتحي، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.