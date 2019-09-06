شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جيل التسعينات للمنافسة.. محمد محيى وخالد عجاج وعلى حميدة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الساحة الغنائية خلال الفترة الحالية، عودة عدد من نجوم ومطربى التسعينات والثمانينات، لكنهم قرروا العودة بأشكال مختلفة، سواء فى إعادة توزيع أغنياتهم القديمة، أوالمشاركة فى أعمال المطربين الجدد أو تقديم ألبومات جديدة، وفى هذه السطور نرصد أبرز نجوم الغناء العائدين.

محمد محيي

قرر المطرب محمد محيى طرح ألبومه الجديد، والذى يعود به بعد غياب سنوات، بشكل مختلف عما هو معتاد بحسب تصريحه، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ بطرح أغنية "قضية"، وهى من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد.

حسام حسنى:

ويعود المطرب حسام حسنى بعد فترات غياب طويلة من خلال توزيع أغنية فى ألبوم محمد محيى الجديد، وهى تعتبر أغنية اسم الألبوم وهى "ماتسألوهاش"، كلمات سلطان صلاح، ومن ألحان محمد محيى.

هشام عباس:

انتهى المطرب هشام عباس من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة" والمقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، والذى يعيده بعد غياب حوالى 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش".

مصطفى قمر:

طرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد "ضحكت ليا" بالأسواق، 18 أغسطس الماصي، وذلك بعد عمليات الترويج للألبوم فى فترة الماضية سواء بالإعلان عن اسم الألبوم، وطرح أغنيه س من الناس وهى من كلمات حسن عطية، والحان رامى جمال، وتوزيع توما.

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حميد الشاعرى وإيهاب توفيق :

يجتمع الثنائى إيهاب توفيق وحميد الشاعرى فى أغنية دويتو، ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، وتحمل الطابع الصعيدى، وهى من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى انتهى من كتابتها مؤخرا.





خالد عجاج:

يستعد المطرب خالد عجاج لتسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "منين ولا منين"، من كلمات هانى فؤاد، وألحان تامر كروان وتوزيع مصطفى أبو رايى ومن المقرر أن يتم تسجلها في الأسبوع المقبل.

أحمد جوهر:

يستعد عدد من مطربى جيل التسعينات لتسجيل أوبريت غنائيا جديدا يحمل اسم "الحرية" من كلمات يسرى خليفة، وألحان وتوزيع هانى عدلي أنوش، ومن غناء المطربين أحمد جوهر، ويحيى عراقى.. وغيرهما من جيل التسعينات.

على حميدة:

يعود المطرب الشعبى على حميدة صاحب أغنية «لولاكى» الشهيرة، مرة أخرى، لإطلاق إعادة توزيع أغنيته "بنت بلادى زينة" من كلمات عادل عمر، وألحان وتوزيع القديم حميد الشاعرى، أما توزيع الجديد مع الموزع مصطفى غانم.

عادل الخضرى:

كما عاد المطرب الشعبى عادل الخضرى مرة أخرى، لإطلاق إعادة توزيع أغنيته "فين كلامك" من كلمات مسعد الكومى، وألحان محمود السويفى، وتوزيع القديم حمادة أبواليزيد، أما توزيع الجديد مع ابنه الموزع الموسيقى عمرو الخضرى، ومن المقرر أن يتم طرحها على يوتيوب والقنوات الفضائية فى الأيام المقبلة.



