شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جديد مشتق من أحداث The Handmaid's Tale.. يعرض 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة hulu، بدء العمل على مسلسل جديد مشتق من أحداث المسلسل الشهير The Handmaid's Tale، والمقرر عرضه العام المقبل عبر الشبكة، بعد انتهاء عرض الموسم الرابع من المسلسل الذى يتم تصويره حالياً.

ولم تكشف الشبكة عن اى تفاصيل تخص المسلسل الجديد الذى سيعرض ضمن الخطة الجديدة لعام 2020، والذى سيسرد جوانب تابعة من مسلسل الدراما الشهير The Handmaid's Tale.

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وسرد الموسم الثالث من المسلسل، وصول الخادمة إليزابيث موس، إلى الشبكة الرئيسية فى تهريب الناس من نظام جلعاد القمعى الموجودة تحت الأرض، والتى سرعان ما شاركت معهما فى مساعدتهما على التمرد.

يذكر أن مسلسل The Handmaid’s Tale يشارك فى بطولته جوزيف فينس وإيفون ستراهوفسكى وسميرا ويلى وألكسيس بليديل وآن دود وماكس مينجيلا، وغيرهم.