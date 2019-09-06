شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلا على مسرح "Olympia hall" فى باريس نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ضخما على مسرح أوليمبيا هول "Olympia hall" فى باريس بفرنسا مطلع شهر نوفمبر وسط عدد كبير من محبيها ومعجبيها، و من المقرر أن يبدء الحفل في الثامنة مساء ويستمر لمدة ساعتين.

وتقدم إليسا خلال الحفل عددا من أغانيها الشهيرة أبرزها " أسعد واحدة " و" يامرايتي "و" حالة حب "، وغيرها الكثير.

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"أوليمبيا هول" يعتبر أقدم مسرح عروض مغطى فى باريس ويحتوى على 2000 مقعد، وقام بتأسيسه برينو كوكتركس سنة 1893، أحيا الكثير من المشاهير به حفلات غنائية ضخمة، مثل داليدا وجيلبار بيكو وشارل ترينت وبجورك ولارار فابيان وبربرا وميرالى ماثيو واميليا رودريجز.