شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات وأحضان بين مصممة الأزياء كيارا فيرانيي وزوجها بمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العرض الخاص للفيلم الوثائقي Chiara Ferragni- Unposted في مهرجان فينسيا تبادل للأحضان والقبلات بين كيارا فيرانيي مصممة الازياء وزوجها فيدزي مطرب الراب، وهو الفيلم الذي يتناول مسيرة كيارا فيرانيي في عالم الأزياء.

من جانب أخر منح مهرجان فينسيا النجمة القديرة جولى آندروز جائزة الأسد الذهبى لإنجاز العمر، وهى النجمة البريطانية الشهيرة الحاصلة على الأوسكار عن فيلم Victor Victoria وMary Poppins، وأحبها الجمهور بشكل كبير من خلال فيلم The Sound of Music التى ترشحت من خلاله للأوسكار.

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فيما منح المخرج الإسبانى الكبير بيدرو ألمودوفار نفس الجائزة، ويأتى ذلك بالتزامن مع عرض أخر أعمال المخرج الإسبانى بيدرو ألمودوفار بالعديد من المهرجانات وهو فيلم “Pain and Glory” والذى عرض فى الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائى، وحصل بطل الفيلم أنطونيو بانديراس على جائزة أفضل ممثل عن دوره فى الفيلم، يشارك أنطونيو بانديراس البطولة كل من بينلوبى كروز وليوناردو سباراجليا، وسيسيليا روس وبول اريفالو وغيرهم.