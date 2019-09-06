شكرا لقرائتكم خبر عن أمى مسافرة وهعمل حفلة فى ساقية الصاوى.. عضو MTM يعلن عن حفلهم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "تاكي" عضو فريق "MTM"، إن فريقه الغنائى يستعد لإحياء حفل ضمن موسم صيف 2019، في ساقية الصاوى خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل عدد من الأغانى التى اشتهر بها الفريق منها مثل "كل ليلة بسهر" و"اركن على جنب"، "هروب اضطرارى"، و"اغسل مواعين" و"أمى مسافرة".

وأضاف تاكى لـ ”الخليج 365” أن الفريق أوشك على الانتهاء من تسجيل جميع أغنيات ألبومه الجديد، ويعمل صناعه حايلا على اللمسات النهائية من مكساج وغيره، معربا عن أمنياته أن ينال الألبوم إعجاب مستمعيه، خاصة وأنه يشهد عودة الفريق بعد فترة غياب طويلة.

يذكر أن آخر أعمال فريق MTM هى أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، والتى قدماها على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديدة "الألبوم"، ومن قبلها وأغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.