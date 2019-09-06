نيكي ميناج تعلن اعتزالها بطريقة مفاجئة!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 05:47 صباحاً - أعلنت النجمة الامريكية نيكي ميناج، يوم امس، اعتزالها الغناء، في خبر صدم جمهورها حول العالم.
وقالت نجمة الراب الأمريكية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: ”قررت التقاعد من أجل تكوين عائلتي.. أعلم أنكم سعداء الآن، ولمعجبي، حافظوا على أغاني ورددوها حتى يوم مماتي“.
وأضافت نيكي ميناج: ”لم يتمكن أحد من التفوق علي، أحبكم إلى الأبد“.
وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن نيكي قررت الاعتزال ”من أجل استقرارها مع حبيبها كينيث بيتي، والاستعداد لتكوين أسرة وإنجاب أطفال“.
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