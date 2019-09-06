ايميه صياح تحتفل بعيد زواجها برسالة رومانسية

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 05:47 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية ايميه صياح، بعيد زواجها الخامس ونشرت صورة من حفل زفافها على زوجها رجل الأعمال فريد النجار، ووجهت له رسالة رومانسية.
وقد نشرت ايميه صياح صورة رومانسية جمعتها بزوجها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “قلبينا يدقون كقلب واحد منذ 210,355,200 دقة”.
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