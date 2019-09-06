شاهد.. قصي خولي يرقص مع سارية السواس

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 05:47 صباحاً - انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للممثل السوري قصي خولي وهو يرقص في احدى الحفلات بسوريا مع المغنية سارية السواس. الفيديو أثار حالة من الجدل والتساؤل عن سبب التداول به من جديد، لا سيّما أنه قديم، فيما أبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم برقص خولي وخفّة دمه.

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