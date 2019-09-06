بلقيس فتحي تشوق جمهورها: "13 شيء ما تعرفونه عني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة بلقيس فتحي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" برومو أول فلوق لها. وكتبت بلقيس: "أول فلوق لي على الإطلاق راح ينزل بكرا، وعنوانه ١٣ شيء ما تعرفونه عني، بكرة بنفس الوقت حصريا على قناتي في اليوتيوب".

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